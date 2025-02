Cavaleiro de Valada do Ribatejo vence no Catar

O cavaleiro Duarte Seabra, natural de Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo, esteve em destaque no Doha Tour 2025, prova de saltos de obstáculos equestre, ao vencer o Grand Prix CSI4* de 1.55 metros, que está a decorrer no Catar. Com o seu cavalo Dourados 2, completou uma volta sem erros, ultrapassando o austríaco Gerfried Puck e a alemã Jane Zimmermann, que completaram o pódio.

Duarte Seabra terminou ainda no segundo lugar do CSI2* de 1.45 metros, desta feita com Geniale Star Kervec, trocando de posição com o austríaco. O italiano Roberto Previtali foi terceiro classificado. Recorde-se que o cavaleiro ribatejano estreou-se no ano passado nos Jogos Olímpicos, montado em Dourados 2. Falhou a final dos saltos de obstáculos ao terminar a qualificação abaixo dos 30 primeiros, completando a prova com oito pontos, resultantes de duas penalizações.