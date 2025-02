Chega Vila Franca de Xira

DIREITO DE RESPOSTA

A Comissão Política Concelhia do Partido CHEGA de Vila Franca de Xira, vem por este meio negar categoricamente as declarações proferidas pelo Sr. António José Inácio, Candidato à Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, na notícia publicada no dia 17 de Janeiro no Jornal O MIRANTE, referente ao tema das Eleições Autárquicas. O Partido CHEGA irá concorrer à Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa com uma lista própria, assim como em todas as Juntas de Freguesia do Concelho de Vila Franca de Xira.

O Partido CHEGA não fará qualquer coligação pré-eleitoral com nenhum Partido político e muito menos abdicava de concorrer a uma Junta de Freguesia com o objetivo de apoiar uma lista de independentes! É totalmente falso que este Movimento Independente “mantém conversações” com o Núcleo Concelhio do Chega de Vila Franca de Xira. Só existiu uma única “conversação”, no dia 21 de Dezembro, na qual informámos o Movimento Independente que iriamos concorrer, obviamente e sem qualquer dúvida, com uma lista própria, mas podendo incluir independentes deste Movimento. Esta foi a única “conversação” que existiu.

A narrativa criada de que “mantém conversações” e de que não sabe se aceita o apoio do CHEGA é por si só contraditória, pois o candidato assume que tem um apoio (que não existe), mas por outro lado ainda “mantém conversações”. Nunca em momento algum foi manifestada a vontade de apoiar o Movimento de Independentes. A Comissão Política do CHEGA de Vila Franca de Xira refuta de forma inequívoca que nunca foi sequer colocada tal hipótese, à partida completamente inviável, e aguarda uma declaração do Movimento de Independentes a repor a verdade dos factos.

Carlos F. Alvarenga - Presidente do Núcleo Concelhio do Partido CHEGA de Vila Franca de Xira