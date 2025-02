Deputado Pedro Correia é o cabeça--de-lista do Chega à Câmara de Santarém

O candidato é vice-presidente da distrital de Santarém do Chega e nas eleições legislativas de Março de 2024 foi número dois da lista do Chega pelo círculo de Santarém.

O deputado do Chega Pedro Correia, 50 anos, vai ser o cabeça-de-lista do partido à Câmara Municipal de Santarém nas eleições autárquicas do próximo Outono. O candidato é vice-presidente da distrital de Santarém do Chega e nas eleições legislativas de Março de 2024 foi número dois da lista do Chega pelo círculo de Santarém.

Citado em comunicado emitido pelo Chega, Pedro Correia diz que “o lema e o motivo” da candidatura é “mudar Santarém”. “O Ribatejo merece ser pensado como uma região única e Santarém tem de mudar para crescer e voltar a ser uma grande capital de distrito”, acrescenta.

Pedro Correia foi o cabeça-de-lista do Chega à Assembleia Municipal de Santarém nas eleições autárquicas de 2021, tendo sido eleito deputado municipal. Renunciaria ao mandato no início de 2023, tendo sido substituído nesse órgão autárquico por Luís Peralta.