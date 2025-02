Funcionários da Câmara do Cartaxo vão fiscalizar estacionamento tarifado

Os funcionários da Câmara do Cartaxo na área da fiscalização vão fiscalizar o estacionamento à superfície, que passou a ser pago nalgumas zonas da cidade, tal como no parque subterrâneo junto aos paços do concelho. O vice-presidente da autarquia, Pedro Reis, garantiu em resposta ao vereador Fernando Amorim (PS) que os funcionários podem fazê-lo, revelando que a PSP “tem tido dificuldades”.

Segundo o autarca social-democrata, o município estabeleceu um protocolo com o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) para os funcionários passarem a ter um equipamento que identifica o proprietário da viatura para respectiva notificação de contra-ordenação. A entrega dos equipamentos de fiscalização sofreu atrasos, mas devem chegar em breve.