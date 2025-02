Mais de meia centena de equipas participou na Estafeta Rio Maior - Alcanena

38ª Estafeta Manuel da Piedade Costa, prova que liga as duas sedes de concelho, reuniu 52 equipas.

A 38ª Estafeta Manuel da Piedade Costa Rio Maior – Alcanena realizou-se a 19 de Janeiro, uma organização conjunta das Câmaras Municipais de Rio Maior e Alcanena, que contou com a participação de 52 equipas. No escalão de Seniores Masculinos, a prova que liga as duas sedes de concelho foi vencida pelos atletas da equipa do Clube de Natação de Rio Maior (01.52,05). Os segundo e terceiro lugares do pódio foram ocupados pelas equipas Grupo Alegre Unido Bajouca A (01.56,00) e GRF Benedita (01.57,05), respectivamente. A vitória da prova feminina (Alcanede – Alcanena) foi alcançada pelas atletas do CPR A do Barbas (01.10,26), tendo as atletas da GRF Benedita A ficado em 2º lugar (01.16,22). O terceiro lugar foi alcançado pela equipa do Industrial Desportivo Vieirense (01.16,38). Já no escalão de Veteranos Masculinos, a vitória sorriu aos atletas do GDRC Unidos (02.00,18), seguidos pelos atletas do Industrial Desportivo Vieirense A, em 2º lugar (02.02,00), e pelos atletas da Casa do Povo de Alcanena, em 3º lugar (02.04,22).

Na classificação de Equipas Mistas, o 1.º lugar coube aos atletas da equipa da Casa do Povo de Alcanena (2.10,18), ficando em 2º lugar a Estafamaior (2.19,23) e em 3.º lugar a equipa Scalabis Night Runners (2.25,13).