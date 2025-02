Município atribui apoio extra de 30 mil euros ao Sporting de Tomar

Proposta foi aprovada em reunião da Câmara de Tomar e justificada com a participação do clube na Liga Europeia de hóquei em patins.

O executivo da Câmara Municipal de Tomar aprovou a atribuição de um apoio extraordinário de 30 mil euros ao Sporting Clube de Tomar. O presidente da autarquia, Hugo Cristóvão (PS), explicou que o subsídio visa ajudar nas despesas do clube, nomeadamente com a sua participação na Liga Europeia de hóquei em patins, afirmando ainda que o Sporting de Tomar é um dos principais embaixadores da cidade e do concelho.

O vereador do PSD, Luís Francisco, levantou questões relativamente ao excesso de apoios extraordinários às associações que têm surgido nas reuniões de câmara, defendendo que os mesmos deviam estar incluídos num plano inicial de apoio. Hugo Cristóvão respondeu que os apoios extraordinários são casos pontuais que vão além do apoio ao associativismo e que, por isso, devem ser tratados de forma diferenciada. A proposta foi aprovada por unanimidade.