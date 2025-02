Município financia colocação de bancadas no Pavilhão de Alcanede

A Junta de Freguesia de Alcanede vai contar com um apoio de 14 mil euros por parte da Câmara Municipal de Santarém para financiar a colocação de bancadas no Pavilhão Desportivo de Alcanede. A instalação de bancadas vai dar mais dignidade ao espaço, para além de oferecer melhores condições aos pais, familiares e amigos dos alunos e atletas que assistem aos eventos desportivos. O subsídio municipal é atribuído mediante contrato interadministrativo específico de delegação de competências, celebrado entre o município e a Junta de Alcanede. Este financiamento já tinha sido estabelecido pela Câmara de Santarém, aquando da construção do Pavilhão Desportivo de Alcanede, inaugurado em 2021.