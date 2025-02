PSD de Abrantes troca acusações com Alternativacom

Concelhia do PSD de Abrantes não gostou que um eleito na assembleia municipal pelo movimento independente dissesse que proposta do vereador social-democrata Vítor Moura seria do agrado de Vladimir Putin.

O PSD de Abrantes exigiu “um pedido de desculpas formal ao Alternativacom” por o eleito pelo movimento na Assembleia Municipal de Abrantes, José Rafael Nascimento, ter criticado o vereador do executivo municipal, Vítor Moura (PSD), por este ter defendido que a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA) se devia instalar no quartel do Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME), em Abrantes.

“José Rafael Nascimento utilizou as redes sociais para urdir considerações palavrosas e agressivas contra a posição do vereador do PSD, Vítor Moura”, afirma o PSD que diz estar “confortável com a divergência de ideias, mas não pode compactuar com referências a Vladimir Putin (…), um ditador que iniciou uma guerra sanguinária que muita morte e dor vem causando ao povo ucraniano”.

A comparação, sublinham, é um “insulto gratuito ao PSD, que não pode passar em branco, não sendo aceitável que eleitos do Alternativacom exibam dificuldades de autocontrolo que ferem a boa relação institucional entre as duas forças políticas”. Além de exigir um “pedido de desculpas público” o PSD de Abrantes diz estar “disponível para uma reunião com o vereador Vasco Damas, na qualidade de líder do movimento, “para que se possa recuperar a paz perdida”.

Na publicação em causa, José Rafael Nascimento, criticou a proposta de Vítor Moura, classificando-a de “estrambólica” e afirmando que seria “certamente do agrado de Vladimir Putin, mas não dos alunos e familiares dos jovens estudantes”. Disse ainda que quem faz uma proposta dessas não tem “noção do que é o ensino superior e de como atrair estudantes nacionais e estrangeiros”.

O executivo municipal de Abrantes, recorde-se, aprovou na reunião de 21 de Janeiro, o lançamento do concurso da empreitada para a construção da nova Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA), que se vai instalar no Tagusvalley - Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes.