Sub18 masculinos do Santarém Basket são campeões distritais

O Santarém Basket Clube sagrou-se campeão distrital de basquetebol no escalão de sub18 masculinos, conquistando o acesso directo ao nacional da categoria. O título foi conquistado após as vitórias frente ao CDTN de Torres Novas por 83-70, Chamusca Basket (77-60) e Rio Maior Basket (57-51). A 24, 25 e 26 de Janeiro, Santarém assiste a mais uma final four distrital em sub16 masculinos, com as mesmas quatro equipas.