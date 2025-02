Torneio Triatlo Técnico distrital juntou 120 atletas em Alpiarça

A Nave Desportiva de Alpiarça recebeu o Torneio Triatlo Técnico distrital onde estiveram presentes mais de 120 atletas em representação de doze clube filiados na Associação de Atletismo de Santarém. Os atletas disputaram um conjunto de provas combinadas onde os mais novos disputaram uma corrida, salto e comprimento e lançamento do peso e o mais velhos uma corrida, salto em altura e lançamento do peso.

Os vencedores nas respectivas provas foram: Sub 14 Masc. - Bruno Kalopa (AS Estriga); Sub 14 Fem. - Lara Magalhães (AEA Cartaxo); Sub 16 Fem. - Francisca Silva (AS Estriga); Sub 16 Masc. - Gustavo Fialho (AEA Cartaxo); Sub 18 Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima); Sub 18 Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga).