Trilhos do Almourol estão de regresso ao Entroncamento

Após um ano de interregno, os Trilhos do Almourol regressam este ano a 6 de Abril. O evento terá este ano um apoio de dois mil euros por parte do município do Entroncamento, devido à importância e dinâmica que o evento desportivo traz para o concelho. O apoio foi aprovado na última reunião camarária do Entroncamento, com o vereador Rui Madeira a elogiar o impacto que o evento tem na economia do concelho, sendo já uma “referência regional e nacional”.

O eleito pelo PSD acrescenta ainda que o trilho é um “excelente cartão de visita para o Entroncamento” e que o evento irá certamente dinamizar o comércio da cidade e do concelho. Contudo, a bancada do PSD salienta que os organizadores devem melhorar a “falta de detalhe que existe sobre o tipo de apoio que é dado”, pois o apoio logístico dado pela câmara não está contabilizado e é “importante” contabilizar este apoio para se perceber a “totalidade do apoio e investimento” colocado no evento.

Os Trilhos de Almourol têm partida junto ao Castelo de Almourol, havendo disponível transporte de comboio entre o Entroncamento e o apeadeiro do Almourol.