Vasco Damas critica executivo de Abrantes por dar entrevistas e editar agendas

Vereador independente no executivo municipal leu declaração política onde acusa o PS de se aproveitar de meios da Câmara de Abrantes para se promover. Socialistas, que governam com maioria absoluta, remeteram-se ao silêncio.

O vereador do movimento independente Alternativacom na Câmara de Abrantes, Vasco Damas, acusou o Partido Socialista (PS), que governa com maioria absoluta aquela autarquia, de “utilização ilegítima de recursos do município” para fins de propaganda política, exigindo coerência e a cessação dessa actividade.

“Se o PS quer fazer propaganda, que a faça com os seus recursos próprios e não os confunda com os da autarquia/Estado, que a todos pertencem. Basta ver a página do PS Abrantes nas redes sociais para perceber que não sente necessidade de comunicar pelos seus próprios meios”, afirmou Vasco Damas na declaração política que leu na última reunião do executivo, parte dela sem a presença do presidente Manuel Valamatos na sala, que se ausentou sem dar justificações. E que também não comentou depois de regressar à sala de reuniões.

O Alternativacom considera que este comportamento do PS de Abrantes constitui um “vício político” que tem atravessado vários executivos municipais e adverte que “passará a ser mais exigente relativamente à lisura democrática dos processos autárquicos, denunciando sem hesitações todas e quaisquer tentativas de subverter as regras democráticas”.

Como exemplo do uso abusivo de recursos, Vasco Damas falou de outdoors, de publicações nas redes sociais do município favoráveis ao PS, “passando por discursos directos, entrevistas à imprensa, boletins, folhetos e agendas municipais, e, até, postais de Natal enviados aos alunos das escolas públicas do concelho (…) que permitem perceber que são motivadas ou contêm mensagens de auto-elogio e auto-promoção do poder PS em Abrantes, nada acrescentando às normais actividades, competências e responsabilidades do município”.

O líder da comissão política do PS de Abrantes, João Gomes, que estava presente na sala de reuniões aquando da intervenção do vereador, na qualidade de vice-presidente do município, não teceu qualquer comentário às acusações.