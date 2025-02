Almeirim e GNR preparam protocolo para instalação de câmaras de videovigilância

Ainda não se sabe quantas câmaras de videovigilância vão ser instaladas, mas o custo previsto do investimento é de cerca de 200 mil euros.

A Câmara Municipal de Almeirim vai assinar um protocolo com a Guarda Nacional Republicana (GNR) para a instalação de câmaras de videovigilância, uma medida preventiva destinada a ajudar as forças de segurança no combate à criminalidade, anunciou o presidente da autarquia. “Esta medida não segue uma lógica reactiva, mas sim preventiva, com o objectivo de dotar as forças de segurança de ferramentas que possam auxiliar no combate à criminalidade”, explicou Pedro Ribeiro (PS) à Lusa.

Numa primeira fase, as câmaras serão instaladas na zona da restauração, junto à praça de touros, no parque das Tílias e na zona industrial. Para a segunda fase do projecto está a ser considerada a criação de uma ligação contínua entre a praça de touros e a zona industrial. O autarca acrescentou que a autarquia e a GNR estão ainda a estudar os locais específicos para a instalação das câmaras. “Com a GNR vamos começar a perceber onde colocamos as câmaras em concreto, rua a rua. Quando lançarmos o concurso para a aquisição das câmaras, quem vier a concorrer pode sugerir novas localizações”, referiu sem referir quantas câmaras poderão ser adquiridas.

Segundo Pedro Ribeiro, a aquisição das câmaras e a implementação do centro de operação do sistema de videovigilância poderão ter um custo estimado de cerca de 200 mil euros. O autarca destacou ainda que, embora “Almeirim não enfrente um problema de segurança” e os índices de criminalidade no concelho sejam baixos, esta medida, “que está a ser planeada há cerca de um ano, é pensada para o futuro”. As câmaras funcionarão 24 horas por dia e o sistema será operado pela GNR de Almeirim, que ficará responsável pela gestão das imagens captadas.