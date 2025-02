Benavente atribui 70 bolsas de estudo com investimento de 60 mil euros

O executivo da Câmara de Benavente aprovou, por unanimidade, a lista provisória de candidatos às bolsas de estudo para o ano lectivo 2024/2025.

O município de Benavente divulgou a lista provisória dos candidatos às bolsas de estudo 2024/2025, um procedimento que visa atribuir 70 bolsas de estudo, das quais 60 são destinadas ao ensino superior regular e 10 ao ensino superior por mérito. De acordo com a autarquia, foram submetidas 112 candidaturas, incluindo 94 para bolsas de ensino superior regular e 18 para bolsas de mérito. Nessa fase, e após análise, 104 estudantes viram as suas candidaturas validadas, sendo o motivo mais comum de exclusão a falta de entrega de toda a documentação exigida.

No caso das bolsas de mérito foram admitidas três candidaturas para o 1.º ano e sete para anos seguintes, completando o total de 10 bolsas disponíveis. Três candidaturas foram automaticamente reconduzidas para as bolsas de ensino superior regular e cinco foram excluídas. Relativamente às bolsas de ensino superior regular foram admitidas 60 candidaturas, distribuídas por escalões, enquanto 17 candidaturas foram excluídas e nove não foram admitidas.

O valor de referência para as bolsas de estudo é de 996,68 euros, montante atribuído às bolsas de mérito e ao 1.º escalão das bolsas de ensino superior regular. No total, o valor das bolsas de mérito soma 9.966€, enquanto as bolsas de 1.º escalão representam 18.936€. Para o 2.º escalão, o montante por bolsa é de 797€, totalizando 26.312€, e no 3.º escalão cada bolsa fixa-se em 598€, com um total de 4.784€.