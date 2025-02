Casa dos Cubos em Tomar recebe exposição de fotografia

O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar (CEFT), em parceria com os Encontros da Imagem e o Festival IMAGO, organizou uma exposição com trabalhos fotográficos dos vencedores da edição de 2024 da Open Call em Fotografia e Território. A exposição tem lugar no CEFT - Casa dos Cubos. A exposição pode ser visitada até 19 de Março no horário de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, e sábados e domingos, das 14h00 às 17h00. Na exposição vão ser apresentados os projectos de Elisa Freitas - do Mar, e de Emanuel Constantino.