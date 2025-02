Crianças continuam a passar frio no Centro Escolar da Linhaceira em Tomar

Assunto voltou a ser tema de debate na reunião de câmara de Tomar, por iniciativa de um vereador da oposição. Sistema de aquecimento não está a funcionar em condições.

O vereador do PSD na Câmara de Tomar, Tiago Carrão, voltou a alertar em reunião do executivo que as crianças continuam a passar frio no Centro Escolar da Linhaceira, um mês depois de ter levantado o assunto. O autarca disse que, após reparações, o sistema de aquecimento funcionou um dia e no dia seguinte já não estava operacional novamente. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), garantiu que vai reunir com a escola e os serviços municipais, mas apontou para algum “exagero no retrato” da situação por parte do vereador.

Tiago Carrão disse que as crianças se vêem obrigadas a usar casacos, luvas e sacos de água quente dentro das salas de aula, para suportar o frio. “Neste momento, o que temos é as crianças nas salas de aula com casacos, com luvas e com sacos de água quente”, afirmou.

Na resposta, Hugo Cristóvão informou que está agendada uma reunião no local com os serviços municipais e a direcção da escola, para se perceber qual é o problema. “O que me vai sendo transmitido é que será má utilização do equipamento”, referiu. O presidente da câmara salientou ainda as boas condições de isolamento térmico de que o Centro Escolar da Linhaceira dispõe. “Tomara a generalidade dos edifícios terem as condições de isolamento térmico que aquele edifício tem”, sublinhou.

O vereador do PSD não ficou satisfeito com a resposta de Hugo Cristóvão. “Dizer que as afirmações que fiz são um exagero é quase como estar a dizer que as inventei, quando não é verdade. Tive o cuidado de falar com pais, falei até com algumas crianças, falei também com professores e foi isto que me relataram. Ou estão todos concertados para o exagero ou então é o senhor presidente que exagera naquilo que diz”, concluiu Tiago Carrão.