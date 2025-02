Faleceu o fundador da Promartur e um grande entusiasta do turismo regional

O administrador e fundador da Promartur - Agência de Viagens e Turismo, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, faleceu repentinamente em casa na noite de quarta-feira, 22 de Janeiro, com 68 anos de idade. João Diogo, um defensor do Ribatejo e das suas características, fundou a empresa de base familiar em Fevereiro de 1996.

João Diogo, natural de Marinhais, foi um dos grandes impulsionadores do turismo na região e também deu o seu contributo para as entidades do sector enquanto dirigente. Foi membro da direcção da Agência de Promoção Turística do Alentejo, era um grande apaixonado pela sua terra, à qual se dedicava, e era muito estimado na área do Turismo e em geral na região.

A Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo emitiu uma nota de pesar com “os mais sinceros sentimentos de pesar à família, amigos e à equipa da Promartur, com votos de força para enfrentar esta perda irreparável”. A agência refere que “João Diogo deixa um legado de dedicação e amor pela sua terra, que será para sempre lembrado e honrado por todos os que tiveram o privilégio de o conhecer”.