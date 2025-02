Marta Leal não resistiu ao cancro

Marta Leal, de 14 anos, faleceu no sábado, 25 de Janeiro, vítima de cancro. A mesma doença tirou a vida ao seu irmão Tomás, em 2023. Família de Marinhais batalhava há vários anos contra o cancro.

Faleceu Marta Leal, a adolescente de Marinhais que lutava contra o cancro há oito anos. A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Marinhais e o Agrupamento de Escolas de Marinhais, onde era aluna, deram as condolências à família numa nota de pesar nas redes sociais. Também o seu irmão, Tomás Leal, faleceu aos oito anos vítima da mesma doença, a 16 de Maio de 2023.

“Esta menina, mais do que aprender, veio ensinar-nos o verdadeiro significado da palavra resiliência. A Marta era maravilhosa! Um exemplo de força, resistência, superação, coragem e amor! Uma menina especial cuja luz, vinda da sua força, iluminava todos ao seu redor. A sua bondade e pureza vão deixar marcas eternas nas nossas vidas”, publicou o Agrupamento de Escolas de Marinhais.

As últimas notícias de Marta Leal davam conta de que ia iniciar tratamentos oncológicos. Foi operada em Madrid no ano passado e a meio da operação constatou-se que avançar com a cirurgia iria colocar em risco a vida da jovem de 14 anos, explicava o pai, José Luís. A jornada em Espanha começou em 2016 quando foi diagnosticada com um osteossarcoma no fémur. A solução em Portugal era amputar a perna e com os tratamentos em Espanha esteve cinco anos livre da doença. Em 2022 teve uma recaída, um osteossarcoma no braço, e em Setembro de 2023 num pulmão.