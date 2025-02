Morreu João Pimenta: primeiro presidente do Centro Social da Parreira

João Prates Pimenta foi um dos grandes responsáveis pela construção do edifício onde funciona o Centro de Apoio Social da Parreira, no concelho da Chamusca.

O dia 24 de Janeiro de 2025 fica marcado como um dia triste para a população da aldeia da Parreira, no concelho da Chamusca, que viu partir uma das pessoas mais acarinhadas da terra. João Prates Pimenta faleceu aos 96 e o funeral realizou-se no sábado, 25 de Janeiro, na Parreira.

João Prates Pimenta, que é bisavô da cavaleira tauromáquica Mara Pimenta, foi o primeiro presidente da direcção e fundador do Centro de Apoio Social da Parreira. Foi o principal responsável pela construção das actuais instalações onde funciona a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). João Prates Pimenta trabalhou a vida toda na indústria das madeiras, como trabalhador por conta de outrem. Era visto como um homem que ajudava quem precisava sem precisar de retorno. Fazia parte do movimento associativo, mas gostava pouco de aparecer. Sempre que alguns dirigentes da freguesia precisavam de ajudar para angariar materiais ou verbas, muitas vezes recorriam aos conhecimentos e contactos de João Prates Pimenta.

Foi a sua visão, em conjunto com outras pessoas da comunidade, que permitiu a criação, em 2001, de um centro de apoio social na Parreira para garantir as respostas necessárias para acompanhar os idosos. Em 2005 criou-se a valência de apoio domiciliário e, mais tarde, em 2006, as valências de centro de dia e centro de convívio. Tudo com um grande envolvimento de João Prates Pimenta. Foi a resiliência e sabedoria do seu primeiro presidente que permite ao Centro de Apoio Social da Parreira contar hoje com várias centenas de sócios, dezenas de funcionários e cerca de meia centena de utentes, sendo uma instituição de referência no concelho da Chamusca.