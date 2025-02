Morreu Ramiro Matos artesão e ex-autarca de Santarém

O pai do advogado e presidente do conselho de administração da Águas de Santarém, Ramiro Matos, que deu o mesmo nome ao filho, faleceu no sábado, 25 de Janeiro, vítima de doença, com 80 anos. Deixa também esposa, uma filha e várias netas. Ramiro Ventura de Matos, que se dedicava ao artesanato em cortiça, era residente em Santarém e, em tempos, teve funções autárquicas no executivo da extinta Junta de Freguesia de São Salvador. Quando se reformou trabalhou alguns meses na área administrativa de O MIRANTE (ver crónica de última página). O corpo esteve em câmara ardente na Igreja da Piedade, em Santarém, tendo sido sepultado na segunda-feira no cemitério do Cartaxo.