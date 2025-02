Orçamento Participativo Jovem com candidaturas abertas na Barquinha

O município de Vila Nova da Barquinha vai promover, pela primeira vez, o “Orçamento Participativo Jovem”. A iniciativa tem como objectivo a recolha de propostas da população jovem do concelho, permitindo adequar as políticas públicas municipais às suas necessidades e expectativas, refere a autarquia em comunicado. O Regulamento do Orçamento Participativo Jovem (OPJ), aprovado pelo Conselho Municipal de Juventude de Vila Nova da Barquinha, visa potenciar uma participação cívica activa dos jovens e a sua maturidade enquanto cidadãos.

Podem participar jovens entre os 15 e os 30 anos (inclusive), residentes no município de Vila Nova da Barquinha. A proposta vencedora não poderá ultrapassar o montante anual definido pela câmara municipal para o OPJ, que para 2025 é de cinco mil euros.

O OPJ é um processo de cariz consultivo e deliberativo promovido pelo município de Vila Nova da Barquinha. No âmbito consultivo, os jovens poderão apresentar propostas de investimento municipal, dentro dos limites predefinidos para o efeito. No âmbito deliberativo, os jovens poderão votar nos projectos que resultam das propostas apresentadas, acrescenta o comunicado. O prazo para a apresentação escrita das propostas decorre entre 17 e 28 de Fevereiro. As propostas serão posteriormente apresentadas presencialmente pelos jovens no dia 7 de Abril. O anúncio do projecto vencedor terá lugar na edição de 2025 da Feira do Tejo, em Junho.