Ourivesaria Costa em Almeirim volta a ser assaltada

A Ourivesaria Costa, de Manuel Costa, assaltado com violência em 2009, voltou a ser alvo de um assalto, desta vez por um homem que entrou no estabelecimento na esquina da Rua do Paço com a Rua dos Aliados, numa das zonas mais movimentadas da cidade. O assalto ocorreu na manhã de sexta-feira, 24 de Janeiro, e o assaltante levou 40 pares de brincos e 25 euros em dinheiro, depois de ter ameaçado o ourives, tendo fugido do local de seguida.

Manuel Costa esteve hospitalizado no final de 2009 com um traumatismo craniano provocado por um ataque com um martelo durante um assalto. O MIRANTE falou com ele quando reabriu o estabelecimento e este dizia que continuava a trabalhar na actividade porque não sabia fazer outra coisa. O ourives estabeleceu-se por conta própria em 1978. Quatro anos antes do assalto mais violento, Manuel Costa já tinha sido agredido num assalto numa outra ourivesaria junto ao mercado municipal de que era dono.