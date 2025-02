Rapaz atropelado por professora no Entroncamento ficou com sequelas

O rapaz de 12 anos que foi acidentalmente atropelado por uma professora a 17 de Dezembro de 2024 no Entroncamento ficou com sequelas num dos pés e enfrenta graves dificuldades em andar. Segundo a mãe do menino, as idas ao Hospital da Estefânia, em Lisboa, têm sido uma constante e, ao que tudo indica, vai precisar de fazer sessões de fisioterapia durante dois anos numa tentativa de recuperar a mobilidade no pé atingido que “já não mexe”.

A O MIRANTE, a mãe da vítima do atropelamento, que fraturou a tíbia, o perónio e ficou com lesões nas cartilagens de um pé, lamenta que o processo com a seguradora ainda não tenha avançado. Sobre o dia do acidente, a mulher conta que nem ela nem o seu companheiro, pai do menino, quiseram ajustar contas com a professora, autora do atropelamento. “Não queremos vingança, a nossa preocupação é o nosso filho”, refere, acrescentando que entrou em “pânico” quando o viu “deitado no chão” e que o pai do menino apenas exigiu à autora do atropelamento que não abandonasse o local enquanto a Polícia não chegasse.

Sobre o ajuntamento de pessoas à porta da Escola Secundária do Entroncamento que levaram a Polícia a intervir para serenar os ânimos, os pais do menino dizem que não se tratava de familiares seus mas de pessoas que “pelos gritos e aparato se juntaram ao redor”.