Salvaterra de Magos reforça bolsas de estudo para universitários

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai reforçar o número e o valor das bolsas de estudo destinadas a estudantes do ensino superior do concelho, atingindo um total de 96 bolsas no presente ano lectivo. Este apoio traduz-se num investimento municipal de 153.600 euros, um aumento significativo se comparado com os 37.500 euros aplicados em 2013, quando apenas eram atribuídas 30 bolsas. O executivo municipal deliberou, na reunião de 22 de Janeiro, que cada estudante receberá 1.600 euros, distribuídos em 10 prestações ao longo do ano lectivo, representando um aumento de 3,2% em relação ao valor unitário do ano passado, que era de 1.550 euros. A medida, aprovada por unanimidade, visa mitigar os encargos financeiros das famílias, promover melhores condições para a formação dos jovens e, em última instância, evitar o abandono escolar precoce.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio (PS), destacou o esforço financeiro realizado pelo município no âmbito do pelouro da Educação, com particular foco nas bolsas de estudo, mas também no que se refere ao apoio dos restantes ciclos de ensino. “As bolsas de estudo enquadram-se neste esforço que temos de não deixar ninguém para trás, porque sabemos que têm sido crescentes as dificuldades na continuidade dos estudos, também pela elevação dos preços, quer da alimentação, quer dos próprios quartos ou habitações”, afirma o autarca.

Hélder Esménio sublinha que este apoio é independente de os jovens já beneficiarem de bolsas atribuídas pelas universidades, tratando-se, assim, de um reforço destinado a aliviar as dificuldades das famílias.