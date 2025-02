Três detidos por furto em estabelecimento comercial na Golegã

Detenções ocorreram na terça-feira, 21 de Janeiro, na sequência de uma denúncia que levou a GNR a um estabelecimento comercial na Golegã.

A Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial da Golegã, deteve em flagrante três homens, dois de 21 anos e um de 19 anos, por furto em estabelecimento comercial, no concelho da Golegã. De acordo com um comunicado da GNR, as detenções ocorreram na terça-feira, 21 de Janeiro, na sequência de uma denúncia que levou a GNR a deslocar-se ao local, onde detectou um arrombamento no edifício e surpreendeu os três assaltantes.

A acção resultou na apreensão de dois pares de luvas, um pé-de-cabra, dois alicates, uma viatura, 1.668 euros em numerário e 40 notas de 20 euros contrafeitas. Os detidos, que foram constituídos arguidos, já conheceram conhecer as medidas de coacção aplicadas pelo Tribunal Judicial de Santarém.