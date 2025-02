ULS Médio Tejo vai avançar com construção de edifício de pedopsiquiatria

Empreitada na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo tem um prazo de execução de 210 dias e vai custar cerca de 900 mil euros.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo recebeu “luz verde” para a construção do novo edifício de pedopsiquiatria na envolvente do Hospital de Tomar, com a publicação em Diário da República da autorização do encargo. Segundo indicou à Lusa fonte oficial da ULS Médio Tejo, que agrega três unidades hospitalares em Abrantes, Tomar e Torres Novas, o novo edifício do serviço de pedopsiquiatria irá ocupar uma área de 650 metros quadrados, com 12 salas de consulta, seis camas para internamento e salas de actividades.

Segundo a mesma fonte, com a publicação em Diário da República da portaria de extensão de encargos, “o concurso da empreitada de construção deverá ser lançado até à próxima semana”, tendo a obra um prazo de execução de 210 dias. O novo edifício representa um investimento de cerca de um milhão de euros e é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um montante de 591 mil euros, e por recursos próprios da ULS do Médio Tejo, no valor de 317 mil euros.

Na portaria publicada em Diário de República, assinada pela secretária de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, é referido que a ULS do Médio Tejo fica “autorizada a proceder à assunção do encargo respeitante à construção do novo edifício da pedopsiquiatria”, no sentido de “requalificar as instalações dos serviços locais de saúde mental existentes”.

A ULS Médio Tejo agrega o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, assegurando a prestação dos cuidados de saúde nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha (todos do distrito de Santarém) e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco).