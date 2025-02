Uso de máscara recomendado nas unidades de saúde da Lezíria

Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) activou o Nível II do Plano de Contingência de Inverno.

Com o objectivo de dar resposta à crescente afluência ao Serviço de Urgência, a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) activou o Nível II do Plano de Contingência de Inverno. Esta medida surge como prevenção face ao risco significativo que caracteriza esta fase, tendo em vista a protecção da saúde de todos. Neste contexto, a unidade informa que, para segurança de utentes e profissionais, “é fortemente recomendado o uso de máscara a todos os utentes dos serviços ambulatórios e visitantes e acompanhantes de doentes internados enquanto permanecerem nas unidades de saúde da ULS da Lezíria, incluindo no Hospital e nos Cuidados de Saúde Primários”.

“Esta simples medida contribui de forma importante para a protecção da saúde colectiva, minimizando o risco de transmissão dentro da nossa instituição. A colaboração de cada um é fundamental para que possamos continuar a prestar cuidados de qualidade com segurança e responsabilidade”, refere a ULS Lezíria em comunicado.