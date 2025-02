Voto de pesar em VFX pela morte de Almerindo Martins

O executivo da Câmara de Vila Franca de Xira cumpriu um minuto de silêncio e aprovou por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento de Almerindo dos Santos Martins, trabalhador dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS). O trabalhador faleceu aos 65 anos, um ano antes de se reformar e exercia funções de cabouqueiro. No voto de pesar, lido pela vice-presidente do município, Marina Tiago, foi também deixada uma palavra de conforto à esposa de Almerindo Martins, que é trabalhadora do município, exercendo funções como assistente operacional na Escola Secundária Alves Redol.