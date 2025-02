Escola Jácome Ratton recebe exposição “Reinventar a Roda”

Exposição do artista Romano Saraiva está em exibição na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, em Tomar.

O Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, tem em exibição a exposição “Reinventar a Roda”, do artista Romano Saraiva, na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na Escola Secundária Jácome Ratton. O evento decorre no âmbito do Plano Cultural de Escola/Plano Nacional das Artes, com actividades dirigidas aos cerca de 2300 alunos dos 17 estabelecimentos de ensino do agrupamento, do pré-escolar ao secundário. Na exposição são apresentadas obras desenvolvidas ao longo dos vários anos de carreira do autor, pretendendo demonstrar aos alunos o “carácter fidedigno e absurdo da arte”.

Romano Saraiva é natural de Mira de Aire, completou o Curso de Pintura no ano de 2019, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, o mesmo local onde em 2021 terminou o mestrado em Ensino das Artes Visuais. Actualmente, encontra-se a realizar o doutoramento em Belas-Artes, na especialidade de escultura. Ao longo da sua carreira já participou em diversas exposições colectivas e individuais. Em 2022 recebeu o Prémio Aquisição na XXII Bienal Internacional de Arte de Cerveira e em 2020 foi distinguido com menção honrosa de escultura no Prémio de Pintura e Escultura D. Fernando II, realizado no Museu das Artes de Sintra.

O autor pretende demonstrar aos alunos o “carácter fidedigno e absurdo da arte, isto é, explorar incessantemente o mundo das ideias e das matérias, estar disposto a errar, a reinventar-se a si e à obra, aventurar-se em novas soluções e, sobretudo, demonstrar o carácter transitório da vontade criadora”, pode ler-se em nota de imprensa.