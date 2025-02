Francisco Filipe fez 109 anos e é um dos homens mais velhos do país

Um dos homens mais velhos de Portugal é da Lapa, concelho do Cartaxo. Nascido e criado num moinho vive agora, aos 109 anos, num lar em Aveiras de Cima. Nunca houve em Portugal tantas pessoas a passar a barreira dos 100 anos, mas a esperança média de vida, para os homens, não chega aos 80 anos.

No dia em que completou 109 anos, Francisco Filipe juntou família, utentes e funcionários do Lar Nossa Senhora da Purificação, em Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, para lhe cantarem os parabéns. O “avôzinho”, como é carinhosamente tratado no lar, é seguramente um dos homens mais velhos de Portugal, país onde é cada vez maior o número de centenários. No final de 2023, segundo as estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística (INE), eram 3.149 as pessoas com 100 ou mais anos, quase o dobro de 2011 e cinco vezes mais do que em 2001.

Francisco Filipe é o que se pode chamar de guardião do tempo. Quando nasceu, a 8 de Fevereiro, a Alemanha declarava guerra a Portugal no contexto da I Grande Guerra e iniciava-se o 13º Governo da Primeira República Portuguesa. Corria o agitado e bélico ano de 1916, que na povoação da Lapa, no Cartaxo, onde nasceu, se desenrolava com a calmaria de todos os dias. A mesma calmaria com que o centenário continua a encarar o tempo, que vai passando sem grandes tumultos no lar para onde se mudou em 2018.

Envelhecer tem sido um processo tranquilo para Francisco Filipe, que até depois dos 100 anos viveu em habitação própria, na Lapa, recebendo apoio domiciliário. Caminhou com a ajuda de um andarilho até as pernas lhe falharem já depois de completar os 102. Em 2022, numa entrevista a O MIRANTE a propósito do 106º aniversário, confessava que a saúde sempre foi de ferro. “Graças a Deus que a tenho. Saúde e sorte na vida era o que pedia quando ia à missa”, aos domingos, acompanhado pela esposa Rosa. Em 2021, foi um dos utentes do lar a testar positivo à Covid-19, doença que lhe passou pelo corpo sem grandes sintomas e sem deixar sequelas.

Francisco Filipe nasceu e viveu com os pais e irmãos num moinho, que utilizavam para moer os cereais, actividade que era o sustento da família. Seguindo as pisadas dos seus progenitores, fez-se moleiro aos 11 anos, altura em que deixou a escola primária. Já em idade adulta foi “pau para toda obra” na extinta Junta de Freguesia da Lapa, unificada com a Ereira desde a agregação de freguesias. “Agora já não posso fazer nada”, diz sem grande mágoa, conformado com as limitações da idade.