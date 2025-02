Fungalvaz recebe Feira de Velharias, Antiguidades e Artesanato em Fevereiro

A primeira Feira de Velharias, Antiguidades e Artesanato decorre na aldeia do concelho de Torres Novas nos dias 15 e 16 de Fevereiro.

A Associação Tradições Itinerantes vai organizar a primeira Feira de Feira de Velharias, Antiguidades e Artesanato que decorre em Fungalvaz, aldeia do concelho de Torres Novas, nos dias 15 e 16 de Fevereiro. A iniciativa vai contar com várias actividades, nomeadamente música ao vivo, workshops e gastronomia tradicional. O espaço que vai acolher o evento é a Casa Recreativa e Cultural de Fungalvaz. Destaque para o concerto de Rui Feliciano, no dia 15, uma aula de Pilates e Fit Dance, no dia 16, além de workshops e várias demonstrações. A feira decorre entre 09h00 e as 22h00 e no domingo entre as 09h00 e as 20h00. Vai haver um espaço gastronómico onde vão ser servidas bebidas, sopa da pedra e porco no espeto.