Inscrições abertas para o Carnaval de Alpiarça

As inscrições para o corso carnavalesco de Alpiarça estão abertas até 17 de Fevereiro através do Balcão Único de atendimento da câmara, de ficha de inscrição disponibilizada no site ou de formulário online. O cortejo realiza-se na tarde de 2 de Março, subordinado ao tema “A volta ao mundo”, e a concentração será às 13h30 na Rua Natalino Paciência Andrade (complexo desportivo).

A atribuição de pontos aos carros alegóricos e grupos de mascarados, por cada elemento do júri, será feita numa escala de zero a cinco para a criatividade, originalidade, coreografia, alegria e animação do grupo, sátira, utilização de materiais reutilizáveis; e de zero a três para a alusão ao tema. Os prémios vão dos 50 aos 500 euros.

O corso de 2025, organizado pela Câmara e Junta de Freguesia de Alpiarça, em colaboração com a Sociedade Filarmónica Alpiarcense - 1º de Dezembro, é uma actividade lúdica e recreativa que tem como principal objectivo promover e dinamizar turisticamente o concelho. “Sendo este um evento já enraizado na identidade cultural e social do concelho, pretende-se apelar à imaginação, criatividade e espírito associativo”, divulga o município.