Casa Benfica Santarém organizou quinta prova da Taça do Oeste

Evento contou com a participação de 30 atletas de quatro clubes distintos. Infraestruturas da antiga EPC, agora modernizada, foram bastante elogiadas.

A Casa Benfica de Santarém (CBS) foi palco da quinta prova da Taça do Oeste, que se realizou na recentemente modernizada carreira de tiro da CBS. O evento contou com a participação de cerca de três dezenas de atletas de quatro clubes: Casa do Benfica de Santarém, Clube de Tiro do Oeste, União Desportiva e Cultural São Bernardino e União Progressiva Vale Côvo. A organização destacou a excelente adesão dos competidores e a qualidade das infraestruturas, que foram amplamente elogiadas pelos participantes.

Os atletas da Casa Benfica Santarém tiveram um desempenho de destaque. Em Carabina de Precisão, Ricardo Martins sagrou-se vencedor com 273 pontos, enquanto João Félix terminou na nona posição com 236 pontos. Na Carabina Articulada, Moisés Pedrosa alcançou o sétimo lugar (266 pontos), seguido de Fernando Patrício em décimo (262), Carlos Garcia em décimo quinto (238) e João Félix em décimo sexto (238). Já em Pistola, José Ribeiro conquistou o quinto lugar (262 pontos), com António Félix em nono (254) e Luís Galhardo em décimo primeiro (239).

A organização da prova foi considerada um sucesso, reforçando a posição da carreira de tiro da Casa Benfica Santarém como uma das melhores do país. O evento evidenciou o crescimento da modalidade na região, deixando boas perspectivas para as próximas competições.