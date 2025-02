O Clube de Ginástica de Torres Novas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) participou no Torneio de Benjamins e Infantis de Ginástica Artística Feminina e Masculina, que se realizou no Ginásio Municipal de Torres Novas, com um total de 50 ginastas masculinos e femininos. O CGTN foi o clube que apresentou mais atletas na competição organizada pela Associação de Ginástica de Santarém e na qual participaram cerca de 200 ginastas de seis clubes. O clube diz que Torres Novas “afirma-se cada vez mais como um centro de desenvolvimento da modalidade de ginástica artística tendo actualmente um dos melhores locais para a prática desta modalidade, o ginásio municipal”.