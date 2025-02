Pedrógão Triatlo soma pódios

O Pedrógão Triatlo participou com 70 atletas na primeira etapa do Campeonato Regional Jovem de Triatlo em Abrantes, alcançando um terceiro lugar colectivo e três pódios individuais. Rita Neves e Miguel Moita foram campeões nas suas categorias e Matilde Bairrada ficou em segundo lugar. No Campeonato Nacional de Clubes Cross o destaque foi para João Ferreira, atleta e treinador da equipa, que alcançou um segundo lugar na classificação geral, superando um desafio pessoal. “Completou a prova com o pé partido devido a uma entorse, o que demonstra a sua capacidade de superação”, refere o clube em comunicado. Ainda nesta prova, o veterano Luiz Anjos, após um período de regresso regular aos treinos, conquistou o segundo lugar no seu escalão. Colectivamente, a equipa obteve um sexto lugar nesta primeira etapa, marcando o melhor resultado do PTri na competição.