José Rui Raposo encabeça lista da CDU à Câmara de Santarém

Ex-vereador tem 66 anos, é militante do PCP e dirigente da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém.

José Rui Raposo, 66 anos, é o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Santarém, anunciou a coligação liderada pelo Partido Comunista Português. O candidato, que já foi vereador no município escalabitano no mandato 2002-2005, é militante do PCP e integra a Direcção da Organização Regional de Santarém. É também responsável pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém e pertence à Direcção Nacional do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos.

Licenciado em Ciência Política e da Administração, há 44 anos que se encontra ligado ao movimento sindical da administração pública. José Rui Raposo integra ainda a Associação das Comemorações do 25 de Abril em Santarém e a coordenação do Núcleo de Santarém da Associação José Afonso. Foi membro do conselho de administração da ex-empresa municipal Scalabisport entre 2004 e 2006.

“A experiência adquirida ao longo de anos na ligação à Administração Pública e o conhecimento da realidade do seu concelho e da sua cidade, são a garantia de que com a CDU, de novo, no executivo da Câmara Municipal de Santarém, haverá uma voz e propostas diferentes para garantir o bem-estar da população do concelho”, diz a CDU em comunicado. A CDU não tem representação no executivo camarário desde o mandato 2005-2009.