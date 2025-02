Manuel Valamatos recandidata-se à Câmara de Abrantes para manter projecto de proximidade

A Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Abrantes, que reuniu a 10 de Fevereiro, aprovou por unanimidade o nome de Manuel Jorge Valamatos como candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Abrantes para as eleições autárquicas de 2025. A sua recandidatura, segundo nota de imprensa do partido, assenta na continuidade de um projecto de proximidade, transparência e progresso, reforçando o compromisso do PS com o futuro de Abrantes.

Manuel Jorge Valamatos reiterou a sua disponibilidade em se recandidatar pelo Partido Socialista e dar continuidade ao projecto iniciado em 2019. O PS Abrantes congratula-se pela continuidade de um projecto centrado na proximidade à comunidade, às juntas de freguesia e na democratização do território.