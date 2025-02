Pedro Gameiro lidera candidatura do PS à Câmara de Benavente

O Partido Socialista anunciou a candidatura de Pedro Gameiro à presidência da Câmara de Benavente, nas eleições autárquicas do próximo Outono, considerando tratar-se de uma aposta na mudança necessária para o concelho. A concelhia do PS de Benavente refere que a escolha de Pedro Gameiro, gestor de 45 anos com experiência na banca de retalho e na área empresarial, representa a combinação ideal de experiência profissional e de compromisso político que Benavente necessita neste momento crucial.

Eleito da assembleia municipal desde 2021 e presidente da concelhia socialista desde 2022, Pedro Gameiro ocupa actualmente o cargo de vice-presidente da Federação do PS do distrito de Santarém. A candidatura, com o lema “Juntos por Benavente, Juntos pelo Futuro”, explica que Benavente merece um futuro brilhante e a equipa socialista está apostada em construir um concelho mais próspero, justo e sustentável.

Ao seu lado, Pedro Gameiro terá uma equipa que a estrutura socialista define como plural e complementar, composta por José Pastoria, Marisa Ferreira, Elza Morais, Paulo Pontes, Paula Rita e Paulo Ribeiro. O presidente da Federação Distrital do PS, Hugo Costa, saudou a candidatura, afirmando que esta representa a altura certa para transformar a visão do concelho e aproveitar todas as oportunidades. O município de Benavente é gerido pela CDU desde 1979, depois de o PS ter ganho as eleições de 1976, por uma diferença de 35 votos.