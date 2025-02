Almeirim paga 144 mil euros de despesas dos agrupamentos de escolas

A Câmara de Almeirim vai transferir 144 mil euros para os dois agrupamentos de escolas do concelho, para despesas que vão desde o gás a fotocópias passando pelo leite escolar nas escolas primárias. O valor visa fazer face às despesas, incluindo com projectos pedagógicos e lúdicos, durante o ano de 2025, sendo que o Agrupamento de Escolas de Almeirim é o que recebe mais. Estas despesas são assumidas em virtude de o município ter aceitado a delegação de competências na área da Educação e no âmbito de um protocolo com os agrupamentos.

O agrupamento de Almeirim consome mais dinheiro que o de Fazendas de Almeirim, excepto em duas áreas: o gás e nos projectos lúdico-pedagógicos. No total, sem contar com o leite escolar, Almeirim arrecada 62.295€, mais 11.252€ que o de Fazendas de Almeirim. Em termos de gás, os montantes dizem respeito apenas até Abril, uma vez que a seguir este bem vai ser adquirido através da comunidade intermunicipal, e em Almeirim o valor vai ser para já de 5200€ e em Fazendas de 7488€. Nos projectos lúdico-pedagógicos a diferença é de dois mil euros, com Fazendas de Almeirim a ter o valor mais elevado de 13 mil euros.

Nos produtos de higiene o agrupamento da sede de concelho tem um valor de 32.445€, mais 10.815€ que Fazendas de Almeirim. Nas fotocópias Almeirim vai gastar 13.650€, enquanto o agrupamento da freguesia de Fazendas prevê gastar 8.925€. Em termos de leite escolar é em Almeirim que se consome mais, com um valor de 19.725€, contra 11.130€ em Fazendas de Almeirim. Mas além destes valores o município vai suportar os custos com as comunicações.