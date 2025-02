Dadores de Vialonga promovem recolha de sangue

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover no dia 17 de Fevereiro uma recolha de sangue. A iniciativa terá lugar entre as 15h00 e as 19h00 na Sociedade Recreativa da Granja. A acção tem como objectivo contribuir para o aumento das reservas de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças. A participação da comunidade é fundamental para o sucesso da acção solidária. Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 65 anos e estar em boas condições de saúde.