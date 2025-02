Despiste de camião com aves vivas cortou estrada em Aveiras de Cima

O despiste de um camião que transportava animais vivos levou ao corte da Estrada Nacional 366, junto à Repsol, em Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, na madrugada de quinta-feira, 6 de Fevereiro, adiantou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

O alerta foi dado às 04h16 para o despiste de um camião que transportava aves vivas, o que levou ao corte do trânsito em ambos os sentidos. Duas horas depois a circulação começou a fazer-se de forma alternada, situação que se mantinha pelas 09h00. Do acidente resultaram duas vítimas leves que foram transportadas ao Hospital de Vila Franca de Xira. No local esteve a Guarda Nacional Republicana, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Vila Franca de Xira, os bombeiros de Alcoentre e Azambuja e a delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, num total de sete veículos apoiados por 16 operacionais.