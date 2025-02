Detido por furtos e fraude com cartões em Alenquer

GNR de Alenquer deteve um homem de 41 anos suspeito de 15 crimes de furto e uso abusivo de cartões de crédito. O suspeito foi apanhado após um mês de investigação e ficou em prisão preventiva.

A GNR deteve um homem de 41 anos por furto qualificado e utilização abusiva de cartões de crédito, no concelho de Alenquer. No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de um mês, por 15 crimes de furto, nomeadamente em estabelecimentos comerciais, edifícios industriais, viaturas e residências, bem como utilização abusiva de cartões de crédito, ocorridos nos concelhos de Alenquer, Cadaval e Vila Franca de Xira, os militares da Guarda realizaram diligências de investigação que culminaram no cumprimento de um mandado de detenção e de uma busca em viatura. O suspeito foi detido no dia 27 de Janeiro, tendo sido apreendidas duas viaturas e recuperados diversos objectos furtados. O material recuperado foi devolvido aos legítimos proprietários. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Loures, onde lhe foi aplicada a medida de coração de prisão preventiva.