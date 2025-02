GNR apanha três suspeitos por disparos em Coruche

A GNR deteve três homens com idades entre os 18 e os 32 anos por posse ilegal de arma, na sequência de uma investigação relacionada com disparos de arma de fogo em Coruche. A detenção ocorreu no concelho de Palmela.

Os militares da investigação criminal da Guarda identificaram e interceptaram os suspeitos na localidade de Fernando Pó, no concelho de Palmela. Na sequência de uma revista de segurança aos suspeitos e uma busca à viatura, foram apreendidas uma espingarda, 33 cartuchos e uma cartucheira.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram comunicados ao Ministério Público de Coruche. Esta acção contou com o reforço dos Postos Territoriais de Canha e de Pinhal Novo e do Núcleo de Investigação Criminal de Palmela.