Inauguração da nova subestação E-REDES de Alpiarça

O município de Alpiarça vai inaugurar a nova subestação E-REDES de Alpiarça, localizada na zona industrial. A inauguração realizou-se esta terça-feira, 11 de Fevereiro. Contou com a apresentação da subestação e intervenções do presidente do conselho de administração da E-REDES, José Ferrari Careto, e da presidente da câmara, Sónia Sanfona.

Segundo o município, este é um investimento estratégico que visa reforçar a qualidade e a fiabilidade do abastecimento eléctrico aos concelhos de Alpiarça e Almeirim. Com uma potência instalada inicial de 20 MVA, a nova subestação irá abastecer mais de 3 mil clientes residenciais e cerca de 30 clientes empresariais nos dois concelhos. Será também construída a rede de Alta Tensão responsável por alimentar a subestação e toda a nova rede de Média Tensão que será interligada à já existente.