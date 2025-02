Morre atropelado na Circular Urbana em Santarém

Viatura pesada atropelou homem na noite de sexta-feira, 7 de Fevereiro, na Rua O, em Santarém.

Um homem morreu na sexta-feira, 7 de Fevereiro, na sequência de um atropelamento por uma viatura pesada em Santarém, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil. O alerta foi dado pelas 21h09 para um atropelamento na Rua O, Circular Urbana de Santarém, envolvendo um veículo pesado de mercadorias.

O atropelamento causou a morte a um homem, referiu fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo. O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), acrescentou. No local estiveram também os bombeiros sapadores de Santarém, uma equipa de psicólogos do INEM e a PSP, num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.