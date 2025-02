Negócios no centro histórico de Abrantes continuam a receber apoio do município

O estabelecimento Kazaky Imobiliária, localizado na Área de Regeneração Urbana (ARU) de Abrantes, no Centro Comercial Chafariz, viu aprovada a sua candidatura ao programa da Câmara de Abrantes, + Comércio no Centro, que lhe garante, ao longo de 12 meses, a atribuição de 1.680 euros, o que corresponde a um apoio mensal de 140 euros. O programa + Comércio no Centro, recorde-se, foi implementado em 2014 com o objectivo de intervir e qualificar as diferentes ARU do concelho, situadas em Abrantes, Alferrarede e Rossio ao Sul do Tejo, através da captação e instalação de diferentes actividades económicas que promovam, não só o comércio tradicional, mas também a dinamização dos espaços envolventes onde se instalem.