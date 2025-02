Oito milhões para construir parque empresarial em Alcanena

A Câmara de Alcanena aprovou o lançamento de um concurso público internacional no valor de oito milhões de euros para execução das infraestruturas da primeira fase do novo Parque Empresarial, um investimento considerado estruturante e um grande desafio. O futuro parque vai ter 140 hectares e 56 lotes. Segundo Rui Anastácio, presidente da autarquia, o trabalho de divulgação do futuro parque empresarial está a ser feito no mercado internacional, também com o apoio da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). As obras deverão arrancar no final do segundo trimestre de 2025. “Sabemos que estamos numa altura em que é difícil encontrar empreiteiros para realizar as obras, mas acreditamos que vamos conseguir e que vamos ter concorrentes para esta empreitada, que é interessante para o mercado, e esperamos, num ano, ano e meio, ter os primeiros lotes a ser alienados e criar aqui condições para captar empresas que tragam valor acrescentado”, declarou à Lusa, tendo destacado a localização como factor de atractividade.

Os trabalhos contemplam a criação de infraestruturas para a 1.ª fase do parque empresarial, abrangendo um total de 12 lotes para venda, designadamente a criação de diversos arruamentos (Eixo Principal, Rua A (até à passagem superior), Rua B (ligação a caminho existente), Rua C (arranque) e parques de estacionamento). As infraestruturas subterrâneas a criar passam pelo saneamento doméstico e industrial, rede de drenagem de águas pluviais, com a criação de bacias de retenção, rede abastecimento de água potável e água bruta, infraestruturas eléctricas, rede de ITUR e rede de gás.