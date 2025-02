Ourém distinguida pelas boas práticas ambientais

O município de Ourém foi distinguido pelo quinto ano consecutivo com o galardão Bandeira Verde ECO XXI, atribuído pela Associação Bandeira Azul da Europa. Uma distinção que reconhece as políticas de sustentabilidade implementadas ao longo de 2024. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, acompanhado do executivo municipal, hasteou a bandeira, no dia 3 de Fevereiro, na presença de representantes de estabelecimentos escolares, juntas de freguesia e demais entidades envolvidas nas boas práticas ambientais levadas a cabo no município.

Ourém obteve um índice global de 67,9%, o melhor resultado desde que começou a ser avaliado no programa. O presidente Luís Albuquerque sublinhou a importância deste feito, definindo-o como fruto de um esforço conjunto entre o município e várias entidades, como estabelecimentos escolares, juntas de freguesias e munícipes envolvidos com a melhoria da sustentabilidade e da preservação ambiental. O autarca destacou ainda o reconhecimento obtido na área da mobilidade sustentável, enaltecendo o terceiro lugar a nível nacional neste indicador.

A candidatura ao Programa ECO XXI, que avalia anualmente as políticas ambientais dos municípios, permitiu a Ourém consolidar o seu percurso na promoção da sustentabilidade. Em 2024, o município de Ourém foi um dos 59 galardoados, entre os 66 que se candidataram, destacando-se pelos resultados alcançados, bem como pelo progresso contínuo em áreas como a educação ambiental, a mobilidade sustentável e o turismo responsável.