Padre Cláudio Rodrigues continua a dirigir Centro Social e Paroquial de S. João da Ribeira

Os órgãos sociais do Centro Social e Paroquial de São João Baptista, em São João da Ribeira, tomaram posse no dia 4 de Fevereiro.

Os órgãos sociais do Centro Social e Paroquial de São João Baptista, em São João da Ribeira, tomaram posse no dia 4 de Fevereiro. A direcção é liderada pelo padre Cláudio Rodrigues que apostou em manter todos os elementos que vinham da direcção anterior para o quadriénio 2025-2029.

A cerimónia de tomada de posse contou com a presença de diversas individualidades, como o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, os vereadores Leonor Fragoso e Miguel Paulo e o secretário da União de Freguesias de São João da Ribeira e Ribeira de São João, Ricardo Silva, que destacou a importância da instituição para a população de São João da Ribeira e manifestou a disponibilidade da junta de freguesia para continuar a apoiar nas necessidades e melhorias que vão sendo necessárias.