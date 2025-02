Pastor evangélico encontrado morto na igreja em Muge

Alexandre Carvalho, natural de Alcanhões, era casado e deixa dois filhos maiores de idade.

O pastor evangélico, Alexandre Carvalho, 54 anos, foi encontrado morto na igreja em Muge, no concelho de Salvaterra de Magos. O pastor, que também ministrava o culto em Benfica do Ribatejo, Almeirim, é natural de Alcanhões e há vários anos que assumia o cargo de ministro do culto na Assembleia de Deus.

Alexandre Carvalho, casado, que deixa dois filhos maiores de idade, faleceu no dia 4 de Fevereiro. O corpo foi encontrado pela família e as equipas de socorro ainda foram ao local, mas já não havia nada a fazer. Não há suspeitas de crime e os indícios apontam para morte súbita.

O presidente da Câmara de Almeirim foi um dos que manifestou o pesar pela morte do pastor. Pedro Ribeiro recordou nas suas páginas nas redes sociais os anos em que privou com Alexandre Carvalho, considerando-o um “homem simples e directo, preocupado com o bem-estar de todos, independente da religião. Um conhecedor da realidade e das necessidades da população e que deixa amigos e saudades”.